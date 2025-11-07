‘ದಸರಾ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ’ ಕಲಿಕಾ ಅವಧಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | PC : freepik
ಬೆಂಗಳೂರು : ದಸರಾ ರಜೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ.7ರಿಂದ ಜ.24ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಕಲಿಕಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೆ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ರಜೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.7ರವರೆಗೆ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಸರಾ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯ ದಸರಾ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ಅ.18ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಪೂರ್ಣದಿನ ಮತ್ತು 2 ಅರ್ಧದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ.7ರಿಂದ ಜ.24ರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು 66 ಕರ್ತವ್ಯದ ದಿನಗಳಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಲಿಕಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8, 9, 10ನೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026(ಪರೀಕ್ಷೆವರೆಗೆ) ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. 10ನೆ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 7ನೆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.