ಮದ್ದೂರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣ : ಸರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಹಿತಿ, ಚಿಂತಕರ ಆಗ್ರಹ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.9 : ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ‘ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ’ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ, ಚಿಂತಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಾ.ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಡಾ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಡಾ.ವಿಜಯಾ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಾ.ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಮಲಾ, ಟಿ.ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್, ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ, ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಡಾ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ, ಎನ್.ಕೆ.ವಸಂತ್ ರಾಜ್, ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ, ಡಾ.ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟನೆ ನೀಡಿ ಸರಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ನಾಡಾಗಿರುವ, ಕೃಷಿಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೋಮು ವಿಷವನ್ನು ತಲೆಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆ, ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಿವಿ ಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಶಬ್ಧಗಳ ಡಿ.ಜೆ.ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿದ್ದು ಇವು ಆತಂಕ ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನೆರೆಸಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ಮತೀಯವಾದಿಗಳ ಅಡಂಬೊಲ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇತರ ಕಡೆ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಮತೀಯವಾದದ ವಿಷಾನಿಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನೆಲದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.