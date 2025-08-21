ನವಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ; ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ?
ಕರಣ್ ಥಾಪರ್| ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ PC: x.com/the_hindu
ಆಡಳಿತದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆ, ಈ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ 'ದಿ ವೈರ್'ನ ಸಂಪಾದಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಥಾಪರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 152ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 'ದಿ ವೈರ್' ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 11 ರಂದು, 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕುರಿತ ದಿ ವೈರ್ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೊರಿಗಾಂವ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಮೊರಿಗಾಂವ್ ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ವೈರ್' ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಎಫಐಆರ್ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುವಾಹಟಿ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವರದರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಥಾಪರ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣವು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನೇ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ದಮನಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 124A ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ BNSನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 152ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಳೆಯ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಮನಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದನಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (PCI) ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು "ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮ" ಮತ್ತು "ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. 2014 ರಿಂದ 2021ರ ನಡುವೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 151ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿವೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ 'ಮಡಿಲ ಮೀಡಿಯಾ'ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಸಮೇತ ಬಯಲಿಗೆಳೆದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್'ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಝುಬೇರ್, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ , ಅವರನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವವರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿನ ಕೈಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಈ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯು, ಕಾನೂನನ್ನು ಕೇವಲ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವರದರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಥಾಪರ್ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗವಾದ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ, ಹಸಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಕುಖ್ಯಾತರಾದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಕೇವಲ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂರಬಾರದು.
ಇಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸರದಿ, ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಸರದಿ ಬರಬಹುದು. ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವನಾಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದಂತೆ.
ಈ ನವ-ಫ್ಯಾಶಿಸಂನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ, 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಭಾರತವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಉಕ್ಕಿನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಗಿಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನದ 19(1)(a) ವಿಧಿಯು ನೀಡಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.