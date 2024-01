ಹೈದರಾಬಾದ್:‌ ಟ್ರಕ್‌ ಚಾಲಕರ ಮುಷ್ಕರದ ನಡುವೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್‌ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬದಲು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.



ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್‌ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಂಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಗರದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಸವಾರನ ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು “ಪೀಕ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಮೆಂಟ್” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೈರಲ್‌ ವೀಡಿಯೋ ಕುರಿತಂತೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

#Hyderabadi Bolde Kuch bhi Kardete

Due To Closure of #PetrolPumps in Hyderabad, A Zomato Delivery boy came out to deliver food on horse at #Chanchalgudaa near to imperial hotel.#Hyderabad #ZomatoMan #DeliversOnHorse#TruckDriversProtest pic.twitter.com/UUABgUPYc1