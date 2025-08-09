ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ಭಾರತ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
ಉಡುಪಿ, ಆ.9: ಗುರು-ಹಿರಿಯರ, ಮಠಾಧೀಶರ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನೂತನ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುತ್ತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವನ್ನು ನೀಡುತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗನ್ನೆದುರಿಸಿಯೂ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೂ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅನಂತರ 2004ರಲ್ಲಿ ಅದಮಾರು ಶ್ರೀಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಂದು ಗುರು ಗಳು ನೀಡಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ನನ್ನ ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದಲೇ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಂಪನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗಳಾದ ಜ.ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಅದಮಾರು ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಪುತ್ತಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಸಕ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಡಾ.ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಕನಕ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಂದ್ರಶಾಲೆ ಸಹಿತ ಮಧ್ವಸರೋವರದವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮೇಲ್ಚಾ ವಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರಾವಳಿ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೀತಾಮಂದಿರ ದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.