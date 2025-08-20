ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಕೈಪುಂಜಾಲು ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್
ಕಾಪು, ಆ.20: ಕಾಪು ಪೊಲಿಪು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳ ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೈಪುಂಜಾಲು ಸಯ್ಯದ್ ಅರಭಿ ವಲಿಯುಲ್ಲಾರವರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್ ಜರಗಿತು.
ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಶೇಸಿ ಕರಿಯ ತಂಡೇಲರ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಸಫರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಬುಧವಾರ ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಗಂಜಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಖರ್ಜೂರ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈಪುಂಜಾಲು ಸಯ್ಯದ್ ಅರಭಿ ವಲಿಯುಲ್ಲಾ ಅವರ ದರ್ಗಾವು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಅ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಗವೀರ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದರ್ಗಾದ ಒಳಗೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಮೊಗವೀರ ಪ್ರತಿರ್ನಿಗಳೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ ತೆಯಾಗಿದೆ.
‘ಇದೊಂದು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆ ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಝಿಯಾರತ್ಗೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಬೇಧವನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಎದುರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.’
-ಗುಣವಂತ ಶ್ರೀಯಾನ್, ದರ್ಗಾ ಇರುವ ಜಮೀನಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥ