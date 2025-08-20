ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ ಅರಸು: ಡಾ.ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ಕುಂದಾಪುರ, ಆ.20: ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದು ತಳಜಾತಿಗಳೆಂಬ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿಸಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ಈ ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಸ್ರೂರು ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ 110ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಮುದಾಯ ಮುಂಚಲನೆಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರದ ನೆರವಿಲ್ಲದ ತಳಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನೆರವನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತು ಹುಟ್ಟದವರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಟ್ಟುವ ಪವಾಡ ಮೆರೆದ ದೇವರಾಜ ಅರಸರನ್ನು ನಾಡು ಮರೆಲಾರದು ಎಂದರು.
ಕುಂದಾಪುರ ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪಾಂಶುಪಾಲ ದೋಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಜಿ. ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಚಕೋರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಾಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತಕಿ ವಿಜಯಾ ದಬ್ಬೆ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಪರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಾದ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಳಾವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಂದಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.