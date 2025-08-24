ಬೈಂದೂರು | ಗಂಗನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಿಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳವು; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಬೈಂದೂರು, ಆ.24 : ಬೈಂದೂರು ಗಂಗನಾಡು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿಯ ದೇವಿಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಆ.23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2 ಪವನ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ ಸರವು ಕಳವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ.22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತಾಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ 30 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನd ಕುಮಾರ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Next Story