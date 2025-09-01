ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾ ಇ ಹಿಂದ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಝಮೀರ್
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.1: ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾ ಇ ಹಿಂದ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು.
ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾ ಇ ಹಿಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಫಿಝ್ ಸಯ್ಯದ್ ಆಸಿಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್, ದೇಶದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದರು. ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾ ಇ ಹಿಂದ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಾಸ್ಮಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ ಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಶಾದಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಮಣಿಪುರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೀಹುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಝ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಜಾವೇದ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಪರ್ವೇಝ್ ಆಲಮ್ ನದ್ವೀ ಕಾಪು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಸಿಫ್ ಅಜೆಕಾರ್, ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಉಬೇದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾ ಇಹಿಂದ್, ಕೊರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳ ಇಮಾಮರು, ಖತೀಬ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಖಾರಿ ಝಫ್ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಪಠಿಸಿದರು. ಮೌಲಾನಾ ಮಸೀಹುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.