ನಿಟ್ಟೂರು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕರಾಗಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.1: ನಿಟ್ಟೂರು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಸ್.ವಿ.ಭಟ್, ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್, ಯೋಗಿಶ್ಚಂದ್ರಾಧರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮುರಲಿ ಕಡೆಕಾರ್, ಜತೆಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಪಿ.ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಮದಾಸ ನಾಯ್ಕ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿ ಭಾಸ್ಕರ ಡಿ.ಸುವರ್ಣ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಅನಸೂಯ, ಪಿ.ಪರಶುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ., ಸಂತೋಷ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ, ರವಿಕಾಂತ ಯು.ಗಣೇಶ ಅಮಿನ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮಿತಾಶ್ರೀ, ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್, ವಸಂತ ಎನ್. ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
