ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.1: ಉಡುಪಿ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಗ್ರೋಥ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡೊಮೈನ್ಸ್’ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಿತು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಎಂಐಟಿಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗ್ಲಾನಿಶ್ ಜೂಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಪ್ರೊ.ವನಿತಾ ಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೈ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ವೀರಾ ಐಡಾ ಪಿಂಟೋ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪ್ರೊ.ಶೈಲಜಾ ಎಚ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರೊ.ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ.ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ, ಪ್ರೊ.ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಪ್ರೊ.ಶೃದ್ಧಾ ದಯಾನಂದ್ ಕೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರಮಿತಾ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಶ್ರೇಯಾ ವಂದಿಸಿದರು.
