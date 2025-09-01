ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.1: ನಗರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದ್ಯೆನಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯದ ಭೇಟಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಡುಪಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರು, ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗು ಇತರೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Next Story