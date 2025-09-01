ಹಿರಿಯಡ್ಕ: ಹಂದಿ ಬೇಟೆಯ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಕಾರು, ಮನೆಗೆ ಬಡಿದ ಗುಂಡು!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಸೆ.1: ಹಂದಿಯ ಬೇಟೆ ವೇಳೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಘಟನೆ ಆ.31ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಣಜಾರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಪರಿಚಿತರು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಗುಂಡು ಗುರು ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದ ಗುರುರಾಜ ಮಂಜಿತ್ತಾಯ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡದಿಂದ ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮನೆಯ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
