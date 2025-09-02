ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಫ್ ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಷನ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ
ಉಡುಪಿ: ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಫ್ ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ- 2025 ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ ರಹ್ಮಾನಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರಗಿತು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ ಹಾದಿ (ರ.ಅ) ರವರ ದರ್ಗಾ ಝಿಯಾರತ್ ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಧ್ವಜಹಾರೋಹಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮದರಸಾಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ರವಿವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಫ್ವಾನ್ ರಂಗನಕೆರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಸಿಂ ಸಅದಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜುನೈದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಫೀಕ್, ಖಜಾಂಜಿ ಮುನೀರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಸಅದಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫುರ್ಖಾನಿ, ಉಮರಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಹನೀಫಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ತಿಯಾಝ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ರಂಗನಕೆರೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಸಹಕಾರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿದ್ದೀಕ್, ಮಜೀದ್ ಕಟಪಾಡಿ, ನಾಸೀರ್ ಬಿ.ಕೆ., ನಝೀರ್ ಸಾಸ್ತಾನ , ಆಸೀಫ್ ಸರಕಾರಿಗುಡ್ಡೆ, ರಝಾಕ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಪಾಲಿಲಿ, ಮಣಿಪುರ ಯುನಿಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮೀಮ್ ಅಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾರೂಕ್ ಪಿಕೆ, ಖಜಾಂಜಿ ಆಕಿಬ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಜನ್ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿದ ಸುನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮರ್ಹೂಮ್ ಸಫ್ವಾನ್ ರಂಗನಕೆರೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಫೀಕ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ, ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಸಅದಿ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸಂತೋಷ ನಗರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.