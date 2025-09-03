ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಜಾತಿ ನಮೂದಿಸಲು ಸೂಚನೆ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.3: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸೆ.7ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮರು ಸರ್ವೆಯ ವೇಳೆ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1178ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್/ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಎಂದೇ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಮಹಾಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 16 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕೂಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸರಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸೂಚನೆ ಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮಹಾಸಭಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
