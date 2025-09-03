ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ಹೊಸಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ: ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಸೆ.3: ಹಳೆಗನ್ನಡ ಎಂಬುದು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊಸಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೈದೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ- ಉಡುಪಿ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಬ್ಬದುಳುಮೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದೋದು ಕಮ್ಮಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುವ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಠ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಓದು, ಅಕ್ಷರದ ನೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದು ವಿದ್ಯೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ರಾಬರ್ಟ್ ರೋಡಿಗ್ರಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವೋ ಅದೇ ಜೀವನ ತಂತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಳೆಗನ್ನಡವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಚಕೋರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶಾಲಿನಿ ಯು.ಬಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಂದನಾ ಸಿ.ಎನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಕವಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಲತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಚಕೋರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಾಂಜಿ ನಮ್ಮಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.