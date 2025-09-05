ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿ: ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ
ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಸೆ.5: ಇಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಹಾದಿ ಅನುಸರಿಸಲಿ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂಭಾಶಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ. ಪುಂಡಲೀಕ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ ‘ಭಾವಸ್ಮತಿ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀರಮಣ ಉಪಾಧ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಂಡು, ಉದ್ಯಮಿ ಪಡಿಯಾರ್, ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಕುಂದಪ್ರಭದ ಯು.ಎಸ್.ಶೆಣೈ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಮಾಧವ ಎಂ.ಕೆ., ಮಂಜುನಾಥ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಚ್ಚಿನ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಾಹಿತಿ ಕೆ. ಪುಂಡಲೀಕ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಬೈಂದೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ವಂದಿಸಿದರು.