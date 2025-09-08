ರಕ್ತಚಂದನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.8: ಆರ್.ಮನೋಹರ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ರಕ್ತ ಚಂದನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿರು ವುದನ್ನು ನೆರೆದವರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ರಾತ್ರಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:15ಗಂಟೆ ಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು 11.30ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವಿಕ್ಷೀಸ ಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್. ಮನೋಹರ್, ಪರ್ಕಳದ ಮೋಹನದಾಸ್ ನಾಯಕ್, ಗಣೇಶ್ರಾಜ್ ಸರಳಬೆಟ್ಟು,. ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಂತ್ ಜೋಗಿ, ಸುರೇಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ರಾಜ್ ಪ್ರಸಾದ್, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಚೇತನ್ ಕುಡ್ವ, ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಜೈದೀಪ್ ನಾಯಕ್, ದೇವರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್, ರಕ್ಷಯ್, ಕುಟ್ಟಿ, ಸಂವಾರ್ಥ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
