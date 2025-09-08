ಸೀರತ್ ಅಭಿಯಾನ: ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.8: ಸೀರತ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಸೀರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರವಿವಾರ ಹೂಡೆ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಚರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ರಫೀಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇದ್ರೀಸ್ ಹೂಡೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸೀರತ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಕುದ್ರು, ಹಸನ್ ಕೋಡಿಬೆಂಗ್ರೆ, ನಝೀರ್ ನೇಜಾರು, ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದೀರ್ ಮೊಯ್ದಿನ್, ಅಮೀರ್ ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟು, ರಝಾಕ್ ನಕ್ವಾ, ಅಲ್ತಾಫ್ ನಕ್ವಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್, ಹನೀಫ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
