ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆನಲ್ ಕರಾಟೆ: ಉಡುಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.9: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರಾಟೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ ಮಂಗಲದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆನಲ್ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಾಜ್ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಹೀಲ್ ಎರಡು ಕಂಚು, ಕುಂದಾಪುರ ಕೋಡಿ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಸೀಸೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸೈಯದ್ ನಿನಾನ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಂಚು, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಒಂದು ಕಂಚು, ದಂಡತೀರ್ಥ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಫಾತಿಮಾ ಸದ್ಧಾಪ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಒಂದು ಕಂಚು, ಚಂದ್ರನಗರ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಶಂಶುದ್ದೀನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಾಯೀಮ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ಕಂಚು, ಕಟಪಾಡಿ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಹ್ಸಾನ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿರಾಗ್ ಮೆಂಡನ್, ಹನ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ ಒಂದು ಕಂಚು, ಅಲ್ ಇಬಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈಫ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಂಚು, ಫೈಝುಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಎಚ್.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸವ್ವಾಫ್ ಎರಡು ಕಂಚು, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹಿದ್ ಅಲಿ ಒಂದು ಕಂಚು, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶುರೈಮ್ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಕ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಎಚ್.ಶೇಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.