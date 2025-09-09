ಮಣಿಪಾಲ| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.9: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಆತನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ಹಣ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಸೆನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಣಿಪಾಲದ ಫಾರ್ಮಾಸುಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಅಪರಿಜಿತ ಸೇನ್(22) ಎಂಬವರು ಸೆ.6ರಂದು ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ 68,000ರೂ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಸೇನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
Next Story