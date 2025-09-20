ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ- ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.20: ಪಿತ್ರೋಡಿ ಸಾಹುಕಾರ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾವರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಾಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಸಾಹುಕಾರ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಶ್ರೇಯಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ದುಶ್ಚಟ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಲ್., ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಗಾಧರ ಕುಂದರ್, ಓಷನ್ ಸೀ ಫುಡ್ನ ಮಾಲಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಯು., ಡಾ.ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಾಹುಕಾರ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಯು. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.