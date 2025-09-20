ಕಾರ್ಕಳ : "ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)" ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಾರ್ಕಳ : "ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) " ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜ.ಇ.ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಕಾರ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಕಳದ ಜಾಮಿಅ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ, ದೇವಾಸ್ಥಿತ್ವ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೈತಿಕ ವರ್ತನೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕರಾವಳಿ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊಕಿಂ ಪಿಂಟೊ ಸ್ನೇಹಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಕಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಕಾಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
