ಉಡುಪಿ: ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.21: ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಣಿಪಾಲ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಯ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಫಾತಿಮಾ ಚರ್ಚಿನ ಬೆಲ್ ಟವರ್ನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ ಲಾಯಿತು.
ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಶೇ.70-90 ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ.40-45 ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಣಿಪಾಲ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅನೆಟ್ ಜಾನ್ಸನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ 11 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಣಿಪಾಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಂಎಎಚ್ಇ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್-ಬೀನಾ ಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳ ಸಹಯೋಗ ದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 96 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ಡಾ.ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ಡಾ.ಅರ್ಚನಾ, ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ, ಮನೋ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ವಿರೂಪಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ, ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ವಿಶಾಲ್ ಲೋಬೋ, ಲತಾ ಭಟ್, ದೀಪಾ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರುತಿ ಸಂಗಮ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.