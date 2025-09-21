ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಿಗಿಡಬೇಡಿ: ಡಾ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.21: ಗತಕಾಲದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳತೆಂದು ಬದಿಗಿಡ ಬಾರದು. ಕಾಲದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಅದನ್ನು ತಿಳಿನ ಹಣತೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯಡಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಡಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಕಬ್ಬದುಳುಮೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದೋದು ಕಮ್ಮಟ’ದ ಅವರು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಬದುಕಿನ ಬೇರುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವೇಚನೆಗಾಗಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲೇ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಬೀತ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಪ್ತಸಂಬಂಧವೊಂದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಪಿ., ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಲಿತಿನ್ ಬಿ.ಎಂ., ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು ಉಡುಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯಡಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ’ಚಕೋರ’ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶಾಲಿನಿ ಯು.ಬಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಓದಿನ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಪ್ರೊ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ’ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಮಾಂಜಿ ಹಾಗೂ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಯರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಸ್ತಾನ ಕುವೆಂಪು ಗೀತೆಗಾಯನ ನಡೆಸಿದರು.