ವಯೋವೃದ್ಧ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕುಂದಾಪುರ, ಸೆ.22: ಆಧಾರ್ ವಯಸ್ಸು ಮಂಡಳಿ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ವಯಸ್ಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಯೋ ವೃದ್ಧ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ(ಸಿಐಟಿಯು) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಗರ, ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ವಂಚಿತರಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಘವು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ವಯೋವೃದ್ಧ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವರು, ಕಿವಿ ಕೇಳದವರು ನಡೆಯಲು ಅಶಕ್ತರಾದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೂಡಿ ರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮಂಡಳಿಯು ಇಂತಹ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ಪಿಂಚಣಿ ಆಸರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಡಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿರ ಬೇಕು. ಮಂಡಳಿಯ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದರೂ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಂಗಳೂರು, ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಲ್ಕೀಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.