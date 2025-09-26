ಬೈಂದೂರು: ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಸೌಧದ ಎದುರು ಹೋಳಿ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬೈಂದೂರು, ಸೆ.26: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ರೈತ ಸಂಘದ ದೀಪಕ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಐದನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಕೆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗೊಂಡಸಮಾಜದವರು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಹೋಳಿ ಕುಣಿತ ಹೌದಾರಾಯನ ಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮಯ್ಯ ಗೊಂಡ, ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ದತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಜನಾಂಗ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನುಡಿಸುವ ವಾದನ ಶಿವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಡಮರು. ಅಂದು ಶಿವ ಮೊಳಗಿಸಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೊಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಖಂಬದಕೋಣೆ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀವನವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ. ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಧ.ಗ್ರಾ.ಯೋಜನೆಯ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುರಾಮ ಕೆ.ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ.ಪಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿರೂರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಆಲಂದೂರು, ಪಡುವರಿ ಭಾಗ ಗಡಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿರೂರಿನಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಯಮ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ ಮಾಕೋಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟೇಲ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ, ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಮಣಿಕಂಠ ದೇವಾಡಿಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಶಿರೂರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ವೀರಭದ್ರ ಗಾಣಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.