ಉಡುಪಿ: ಆಂಶಿಕ ವೇಗ ಪಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.26: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಪಲ್ವ ಮಟ್ಟಿನ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದರೂ, ಅಪರಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಣತಿ ನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ 800ರಿಂದ 900ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅಪರಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2000ದಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ. ಮಣಿಪಾಲದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,55,771 ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 3231 ಮಂದಿ ಗಣತಿದಾರ ರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 1900 ಮಂದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರೂ ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1800 ಮಂದಿ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 1500ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವಯೋಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿ ದರ್ಜೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ 100ರಿಂದ 150 ರಷ್ಟು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಇಂದಿನ ಬಳಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವನಿಗದಿ ಯಾದಂತೆ ಅ.7ರೊಳಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ರಿಯ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗು ತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ., ಇಂಥ 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆ್ಯಪ್: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅಪರಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಪಾರು ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಸೆ.22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8050770004 ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:0820-2574881. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಾಗೂ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಡುಪಿಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ: 0820-2520739, ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಟೌನ್ ಬಿಸಿಎಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಕಚೇರಿ ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ: 9972294198, ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕೆಇಬಿ ಬಳಿಯ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ: 08258-298610 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.