ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗೋಪಾಲ ನಿಧನ
ಉಡುಪಿ: ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆ.ಗೋಪಾಲ (81) ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು.
ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೂಡ್ಲಿ ಮೂಲದ ಇವರು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಕಲಾಸಕ್ತರಾ ಗಿದ್ದ ಇವರು ಉಡುಪಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ತುಳುಕೂಟದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿ ಸುತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಕಲಾರಂಗದಿಂದ ’ಯಕ್ಷಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವರು ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಲಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
