ಕುಂಜಾಲು: ಭಕ್ತಿಗಾನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಸೆ.28: ಕುಂಜಾಲು ವಿಶ್ವ ಕೀರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಸ್.ಬಾಸ್ರಿ ಭಕ್ತಿಗಾನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ತಬಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾಧವ ಆಚಾರ್ಯ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮುರಳೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಂಘಟಕ, ಕಲಾವಿದ ರಂಗಪಯ್ಯ ಹೊಳ್ಳ, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಎಂ ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ್, ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಧನಂಜಯ ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಸಮತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸ್ರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮುಕುಂದ ನಾಯ್ಕ್, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ನಾಯ್ಕ್, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮನಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
