ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಗತ್ಯ: ಶಂಕರ ಪದಕಣ್ಣಾಯ
ಶಿರ್ವ, ಸೆ.30: ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ, ಗೌರವ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ ಪದಕಣ್ಣಾಯ ಬಂಟಕಲ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿರ್ವ ರೋಟರಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟಕಲ್ಲು ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಶಿರ್ವ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬಂಟಕಲ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಉಮೇಶ್ ಪಾದೂರು, ವಸಂತ ಮಟ್ಟಾರು, ಶೇಖರ ಬಂಟಕಲ್ಲು, ಬಾಬು ಕುತ್ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಯಮ್ ಮಚಾದೋ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮೈಕಲ್ ಮತಾಯಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ವಿಟ್ಠಲ್ ನಾಯಕ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೋ, ಲೂಕಾಸ್ ಡಿಸೋಜ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೋಟರಿ ಜೊತೆಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಮತಾಯಸ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು.