ಬಂಟಕಲ್ಲು: ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ
ಶಿರ್ವ, ಅ.8: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಘಟಕ ಉಡುಪಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರ್ವ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಿರ್ವ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ ಶಿರ್ವ ಸಂತ ಮೇರಿ ಕಾಲೇಜು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಂಟಕಲ್ಲು ರೋಟರಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿರ್ವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಭಾಗದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾತಿ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಿರ್ವ ಸಂತಮೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಸ್ತಲಿನೊ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಿರ್ವ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಿಯಮ್ ಮಚಾದೋ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕಿ ಚೈತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು