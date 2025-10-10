ಕಾರಂತರು ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ : ಡಾ.ವರದೇಶ್ ಹಿರೇಗಂಗೆ
ಉಡುಪಿ, ಅ.10: ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬದುಕು- ಬರಹಗಳಿಂದ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಸಿದ ಕಾರಂತರು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಕಾರಂತರು ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನೇರ ನಡೆ- ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆಯ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ವರದೇಶ್ ರೇಗಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ಎಂಜಿಎಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರಂತರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕಾರಂತರ ಬಗೆಗೆ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು ತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾರಂತರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ- ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ದೇಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್.ಪೈ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಡ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿ.ಎಂ.ಶರೀಫ್ ಹೂಡೆ, ಸತೀಶ್ ಕೊಡವೂರು, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಪಟ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಮಧುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಂದಿಸಿದರು.