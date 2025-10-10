ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
ಉಡುಪಿ, ಅ.10: ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್.ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದಾದರೂ ಜನಪರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದೇ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಹಿಂದುತ್ವ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧ್ವೇಷದ ಮೂಲಕ. ಅವರೆಂದೂ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜನತೆಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಂದ ಹಿಂದು ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು ನೀಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಹೇಗೆ ಹಿಂದು ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ನೆಹರು ಪೋಟೊ ಇರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇಶದ 26 ಪ್ರಮುಖ ಪಿಎಸ್ಯು ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 2014ರಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ವಿದೇಶ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮೋದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 200 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರಕಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದು ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರ್ನಾಟಕವಿಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಎಂದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ, ನರೇಗಾ, ಆರ್ಟಿಐ ಹೀಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಎಂದ ಲಾಡ್, ನಾನು ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ತಾಲೂಕು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಓಟ್ಚೋರ್ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ’ಕ್ಕೆ ಲಾಡ್ ಸಹಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡವೂರು, ನಾಯಕರಾದ ಎಂ.ಎ.ಗಫೂರ್, ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ದಿನಕರ ಹೇರೂರು, ಟಿ.ಎಂ.ಶಹೀದ್, ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು, ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್, ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
"ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲ..."
-ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ.