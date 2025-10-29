ಉಡುಪಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ
ಉಡುಪಿ, ಅ.29: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಂಬಳದ ಮನೆಯವರು, ಕೋಣಗಳಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಓಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನ.21 ಕೊಡೇರಿ, 25 ಕೆರಾಡಿ, 27 ಗುಳ್ವಾಡಿ, 28 ಬಾರ್ಕೂರು, 30 ಕೆಂಜೂರು, ಹೆರಂಜೆ, ಅಲ್ಬಾಡಿ, ಡಿ.1 ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆ 2 ಹೊಸ್ಮಠ, 5 ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, 6 ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಹಂದಾಡಿ, 7 ಹೊರ್ಲಾಳಿ, ತೋನ್ಸೆ, 7 ವೋರ್ವಾಡಿ, 9 ಚೋರಾಡಿ, ಕುಚ್ಚೂರು, 10 ಆತ್ರಾಡಿ, ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ, 11 ಹೊಸೂರು, 14 ಬನ್ನಾಡಿ, ಕೊರ್ಗಿ ಹಾಗೂ 25 ಕಡಿಂತಾರ್ ಕಂಬಳಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಂಡಾರು ಕಂಬಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೇರ್ಕಾಡಿ, ವಡ್ಡಂಬೆಟ್ಟು, ಯಡ್ತಾಡಿ, ಮುದ್ದುಮನೆ, ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ, ತಲ್ಲೂರು, ಕಡ್ರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ನಡೂರು, ಕೊಡವೂರು, ಮಂಡಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಂಬಳಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆರಂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.