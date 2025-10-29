ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಉಡುಪಿ, ಅ.29: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವು- ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ಸುಧೀರ್ರಾಜ್ ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಠತೆ ಬೇಕು. ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಮಾರು 120 ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀಕಾಳಿ ಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜತೆ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಸುರೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಆಚಾರ್ಯ ಮಣಿಪಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಸಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿಯ ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವಂದಿಸಿದರು.
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಡಾ.ಜಯಂತ ಆಚಾರ್ಯ, ಹಾಗೂ ಒ.ಎನ್.ಜಿ.ಸಿ. ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ.ಆಚಾರ್ಯ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಟಿ.ಜಿ.ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಬ್ರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಪ್ರತಿಮಾ ಜೆ.ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೀತಾಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಠಿ ಡಾ.ದಾಸಾಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲೆವೂರು, ಗಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಸತೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇಳೂರು, ಪ್ರಕಾಶ ಆಚಾರ್ಯ ನೇರಂಬಳ್ಳಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.