ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನ
ಉಡುಪಿ, ಅ.30: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅ.10ರಿಂದ ಅ.30ರವರೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್ ಸೈಬರ್ ಸೇಫ್ ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು, ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್ ಸೈಬರ್ ಸೇಫ್ ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 4 ಮೆಮ್ಸ್, 12 ರೀಲ್ಸ್, 6 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 10 ರೀಲ್ಸ್/ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾ ಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅ. 15ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ 20 ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ 25 ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಡಿಯೋ ವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾಸಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 74 ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು 5037 ಜನರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಂಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 666 ಜನರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.