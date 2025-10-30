ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ‘ರಾಜ ಕಿರೀಟ’
ಐರ್ಬೈಲು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಟ ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ
ಉಡುಪಿ: ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಡಾ. ಎನ್.ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಚಾರ್ಮಕ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು.
ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ನಡುತಿಟ್ಟಿನ (ಬಡಗುತಿಟ್ಟು) ರಂಗದ ರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಐರ್ಬೈಲು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಕೋಟ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ (ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ) ಮೂಲತ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರಾದರೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರಪರಿಚಿತರು .
ರಂಗಸ್ಥಳದ ರಾಜ ಐರ್ಬೈಲು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ
ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಐರ್ಬೈಲು ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ರಂಗಸ್ಥಳದ ರಾಜ, ಬಯಲಾಟದ ದೊರೆ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೂ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದವರು. ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇಷ ಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹತ್ತಾರು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ ಎನಿಸಬಹುದು.
ಐರ್ಬೈಲ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಐರ್ಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ-ನರಸಮ್ಮ ಶೆಡ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 1961ರ ಅ.15ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡವರು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಯಲಾಟಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಿತ ರಾಗಿ ಹಾರಾಡಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗಾಣಿಗ ರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಷಕ ಎಂ. ಎಂ. ಹೆಗಡೆಯವರ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದಶಾವತಾರಿ ಗುರು ವೀರಭದ್ರ ನಾಯಕರಿಂದ ಹಾರಾಡಿ ಶೈಲಿಯ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವಂಡಾರು ಬಸವ, ಅರಾಟೆ ಮಂಜುನಾಥ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಹೆರಿಯ ನಾಯ್ಕ, ಪೆರ್ಡೂರು ರಾಮ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯರ ಒಡನಾಟ ದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಮರಿಯಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ, ಮರವಂತೆ ದಾಸ ಭಾಗವತರಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುಧಾಕರ ಕೊಠಾರಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಭಾಗವತರ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರ ಶರೀರ, ಶಾರೀರ, ಘನ-ಗಂಭೀರ ಸ್ವರ, ಹಾರಾಡಿ ಶೈಲಿಯ ನಾಟ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯೆ ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಯಲಾಟಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ವಾಕ್ಝರಿ ಐರ್ಬೈಲ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
ಎಂ.ಎಂ.ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಮೇಳವೊಂದ ರಲ್ಲೇ ಸುಧೀರ್ಘ 42 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಲಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಮೇಳದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರ ಮೂಕಾಸುರ, ಕಂಸಾಸುರ, ಭಸ್ಮಾಸುರ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ, ದುರ್ಜಯ, ಕಾಲನೇಮಿ, ಕೀಚಕ, ಕಂಸ, ರಾವಣ, ವೀರಮಣಿ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಅರ್ಜುನ, ಕರ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಭೀಷ್ಮ, ಋತುಪರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ದುಷ್ಯಂತ, ಶನೈಶ್ಚರ, ಜಲಂಧರ ಹಿರಣ್ಯಕಷ್ಯಪು ಮೊದಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಕಲಾಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಐರ್ಬೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬಂಟ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದ ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ
ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ವೇಷ, ಕುಣಿತ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದ ಕೋಟ ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಣೂರು-ಪಡುಕೆರೆಯ ಮಣೂರು ಬೇಡು ಮರಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ. ಬಡತನದಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕು ಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಣ್ಣದ ಬದುಕನ್ನು.
ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ಶಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರ ಹೂವಿನಕೋಲು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರ, ಶಿರಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಯ್ಕರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅರಳಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಮಂಜುನಾಯ್ಕರಿಂದ ನೃತ್ಯಾಭಿನಯ, ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ, ರಂಗನಡೆ ಕೌಶಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರಾಗಲು ನೆರವಾದವು.
ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಹೆರಿಯ ನಾಯ್ಕರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರೂಪು ಪಡೆದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಸೌಕೂರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಕಮಲಶಿಲೆ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ, ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುರುಷವೇಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 60ರ ಹರೆಯದ (ಜನನ 1965) ಸುರೇಶ ಬಂಗೇರರ ಸುಧನ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಧನ್ವ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆಂಬುದು ಯಕ್ಷಪ್ರೇಮಿಗಳ ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಪುಷ್ಕಳ, ಅರ್ಜುನ, ದೇವವೃತ, ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಮಾರ್ತಾಡತೇಜ ಮುಂತಾದವು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ವೇಷಗಳು. ಸೌಕೂರು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.