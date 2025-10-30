ಉಡುಪಿ: ಡಾ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಉಡುಪಿ, ಅ.30: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1957ರ ಮಾ.25ರಂದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬದಲು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
1983ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಡಾ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿ ಯುವ ನೀರು ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಡಾ.ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 3000 ಮಂದಿಗೆ ನೇರ ಹಾಗೂ 12000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾತನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು 100 ಹಾಸಿಗೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವರು ಸರಕಾರಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.