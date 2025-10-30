ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ: ಇಬ್ಬರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಕಾರ್ಕಳ, ಅ.30: ವಿಪರೀತ ಕುಡಿತದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದ ಇರ್ವ ತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ(37) ಎಂಬವರು ಅ.29ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಗೊಳ್ಳಿ: ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗಿನಿಂದ ಮನನೊಂದ ಮರವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಎಂಬವರ ಪತ್ನಿ ಶಕುಂತಲಾ (55) ಎಂಬವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಅ.29ರಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಕೋಣೆ ಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
