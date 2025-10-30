ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಉಡುಪಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು, ಹೆಸರಾಂತ ಭಾಗವತರಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಗೋಡಿನ ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಳಗೋಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ 1959ರ ಜು.3ರಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ, ಕಲಾವಿದರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವವರಿಸಿ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಬೆಳಗಿದರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಭಾಗವತರಾಗಿ, ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಇಂದು ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಕಲಾಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತಾರದ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾತ ಭಾಗವತರಿಂದ ಭಾಗವತಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕರತಲಾಮಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭಾಗವತರಾಗಿ ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಅವರು 1979ರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ಮಂದಾರ್ತಿ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಹಿರೇಮಹಾಲೀಂಗೇಶ್ವರ ಕೋಟ, ಶಿರಸಿ, ಪೆರ್ಡೂರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಕಮಲಶಿಲೆ, ಮೂಲ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎ.ಸದಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಂಗಾರಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಪಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗುರು ನಾರಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪೂರರ ಛಾಪು, ಅಪೂರ್ವ ರಂಗತಂತ್ರ, ಏರು ಶೃತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಕಂಠ, ರಾಗ, ತಾಳ, ಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಹಿಡಿತವಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಭಾಗವತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿರುವ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸುಧನ್ವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಾರದ ಮೊದಲಾದ ಪಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.