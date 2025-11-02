ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ: ‘ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ಕುಂದಾಪುರ, ನ.2: ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವೆಂದು ಸಾರಿದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಡಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಕೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬಾರದು. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವು ಇನಿದನಿಯಿಂದ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿ ಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಯೊಜನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಸದಭಿ ರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಇನಿದನಿ, ಲಗೋರಿ, ಹುಲಿವೇಷ, ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಯರತ್ನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲಾಡಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಕಾರಂತ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೇಶ್ ಕಾವೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ರವಿವಾರ ಸಂಜೆಯ ವರೆಗೆ ಸತತ 24 ಗಂಟೆ ನಡೆದು ಒಟ್ಟು 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕಂಠ ಗಾನ ನಮನ, ಸಂಜೆ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಗಾಯಕ ಯಶವಂತ್ ಎಂ.ಜಿ. ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗಾಯನ, ಮಂಜುನಾಥ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಅವರಿಂದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ನಾಗಶ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬೆಳಗಿನವರೆಗಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.
ನ.2ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದಯ ರಾಗ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ, ಹರಿಕಥೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಸೊಬಗು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಚ ದೇವಯಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಜರ್ನಿ ಥೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಜನಪದ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಗೀತೆಗಳ ರಂಗ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಿತು.