ಭಗವತ್ಸೇವೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದ ದಾರಿ: ಎಂ.ಬಿ.ಪುರಾಣಿಕ್
ಉಡುಪಿ, ನ.2: ಬದುಕು ಭಗವಂತನ ಕೊಡುಗೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವತ್ಸೇವೆಯ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ರಾಗುವುದೇ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದ ದಾರಿ ಎಂದು ಎಂ.ಬಿ.ಪುರಾಣಿಕ ಆಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ನ.7ರಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಯಶಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಮಠದ ದಿವಾನ ಡಾ.ಉದಯಕುಮಾರ ಸರಳತ್ತಾಯ ಪರ್ಯಾಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಕ್ತಜನರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂದರು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ, ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಕೆದ್ಲಾಯ, ಪ್ರಸಾದ್ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್, ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಶ್ವತ್ಥ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.