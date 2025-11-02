ನಾಗರಿಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ; ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
ಉಡುಪಿ, ನ.2: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚಾರಣೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಗುರುವಾರ ಉಡುಪಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಚಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 200 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚಾರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್, ಮೀಮ್ಸಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿಲ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೇಫ್ ಉಡುಪಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗ ರೀಲ್ಸ್: ಪ್ರ- ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕಟಪಾಡಿ, ದ್ವಿ- ನಿಟ್ಟೆ ಎನ್ಎಂಎಎಂ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಥ್ ಪ್ರೊಟೋನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಐಟಿ ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್
ಮೀಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರ- ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕುಂದಾಪ್ರ(ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್), ದ್ವಿ- ಪ್ರಣತಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರ- ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ, ದ್ವಿ- ಆರ್ಯ. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ(ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಡಿಯೋ): ಪ್ರ- ಶಿರ್ವ ಠಾಣೆಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ದ್ವಿ- ಅಜೆಕಾರ್ ಠಾಣೆಯ ದಿನೇಶ್ ಎಂ. ಹಾಗೂ ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯ ಪವನಕುಮಾರ್. ಸೈರ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.