ವಾರಾಹಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದನ
ಪರ್ಕಳ, ನ.2: ಪರ್ಕಳ ಪೇಟೆಯ ಬಾಬುರಾಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ದನವೊಂದು ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆ.4ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಯನ್ನು ಒಡೆದು ಪೈಪ್ ಜೋಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸುತ್ತಲು ಸರಿಯಾದ ತಡೆ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ದನವೊಂದು ಆಯಾತಪ್ಪಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ದನವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜೆಸಿಬಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದನವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
