ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯದ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನಕರ ಹೇರೂರು
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.1: ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ-1ರ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನಕರ ಹೇರೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
2023ರ ಜನವರಿ 11ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ನಂತರ ವಿಭಜಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಗಅತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿನಕರ ಹೇರೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ 19 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶೀಘ್ರ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2008ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತಿದ್ದು, 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸರಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಎಚ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ, ನಾಲಾ, ಕಾಲುವೆ, ನದಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೋಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿ ದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಅರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಕರು ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಭೂವಲಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಿನಕರ ಹೇರೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಡುಪಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಾಯಕರಾದ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಡತ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಳಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿ ಕೊಂಡ ಬಳಿಕದ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕಡತ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. 2-3ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಡತಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಮಿಷನರ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಿನಕರ ಹೇರೂರು ಹೇಳಿದರು.