ಕಾಪು: ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಕಾಪು, ಅ.8: ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಜೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಕೀನ್ ಎನ್ಪವರ್ ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಎಸ್ಎ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಲ್ಲಾರ್ ಮಜೂರು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅ.2ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಜೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಚ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಜೂರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಲ್ಲಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫೈಝಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಯೊಟ್ಟು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಬನ್ ಕರಂದಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಕೀನ್ ಎನ್ಪವರ್ ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಎಸ್ಎ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಬ್ಬಾರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುನಿಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಾರ್ ಇಲಿಯಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ತಂಙಳ್ ಕುಂಬೋಳ್, ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಖಾಫಿ, ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ಚಂದ್ರನಗರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮಜೂರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಮಲ್ಲಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.