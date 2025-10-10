ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಪ್ರೊ.ಫಣಿರಾಜ್
ಉಡುಪಿ, ಅ.10: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಮಾಡಿದ 100ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾ ಟದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವೈದಿಕಶಾಹಿ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ, ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಆಗಿರುವ ಅವಮಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆಂದು ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಫಣಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಮಾರಕದ ಎದುರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ಅವರಿಗೆ 2500-3000 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಹಿ, ವೈದಿಕಶಾಹಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಪುರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದು 1850ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಹುಟ್ಚಿಕೊಂಡ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆದರ್ಶ. ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರುವುದು 150ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ. ಕೇವಲ 150 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟವು 5000ವರ್ಷಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ವೈದಿಕ ಶಾಹಿ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಛಿದ್ರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ. ಆ ಡೈನಮೆಟ್ ಇಂದು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಸಂಸ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರ ಇಂತಹ ಕೋಮುವಾದಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರುವ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಮನುವಾದಿಗಳು 144ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶವು ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದೇ ಹೊರತು ಮನುವಾದಿ ಗಳದ್ದಲ್ಲ. ಕುತಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗದಂತೆ ದೇಶ ವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಐಟಿಯು ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಕುಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ 100ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯು ತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರ್ಗ ದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದಾಳಿ ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಸಂಸ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗಿಳಿಯಾರು, ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಬ್ಲರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇದ್ರೀಸ್ ಹೂಡೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡ ನಿಹಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಸಂಸ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ಯಾಮ್ರಾಜ್ ಬಿರ್ತಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ಯಾಂಸುಂದರ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಶಶಿಧರ ಗೊಲ್ಲ, ಅನ್ವರ ಅಲಿ ಕಾಪು, ಕವಿರಾಜ್, ರಾಜು ಬೆಟ್ಟಿನಮನೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.