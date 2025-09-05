ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೂತನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.5: ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಳಿಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂತನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಣಿಪಾಲ, ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪುರೋಭೀವೃದ್ದಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಕೊಡವೂರು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟಿ.ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರ ಜೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಹಂತೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೂರು ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೀಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ: ಮಂಜುನಾಥ ಮಣಿಪಾಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜಯಂತಿ ಕೆ.ಪೂಜಾರಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಲೂರು, ಗೀತಾ ದೇವರಾಯ ಶೇಟ್, ರಶ್ಮೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಟ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ್ ಎಂ.ಆಂಚನ್, ಭಾರತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯು.ಶೇರಿಗಾರ್.
ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪುರೋಭೀವೃದ್ದಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ: ವಿಜಯ ಕೊಡವೂರು, ಎಡ್ಲಿನ್ ಕರ್ಕಡ, ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಶ ಕೊಡವೂರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಸುಧಾಮ, ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಕೊಡಂಚ, ಅಮೃತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್, ಸವಿತಾ.
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ: ಟಿ.ಜಿ.ಹೆಗ್ಡೆ, ಯೋಗೀಶ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಸಂಪಾವತಿ, ಗಿರಿಧರ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಯಕ್, ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ರಾಜು, ಮಾನಸ ಪೈ, ಸಂತೋಷ್ ಜತ್ತನ್, ಅನಿಟಾ ಬೆಲಿಂಡಾ ಡಿಸೋಜ.