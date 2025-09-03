ಕಾರ್ಕಳ: ಸೆ.5ರಂದು ಡಾ. ಟಿಎಂಎ ಪೈ ರೋಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ
ಕಾರ್ಕಳ : ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಡಾ. ಟಿಎಂಎ ಪೈ ರೋಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ. 5ರಂದು ಉಚಿತ ಸ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಬಿರವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಮೃಣಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಹೊರರೋಗಿ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕೀರ್ತಿನಾಥ್ ಬಲ್ಲಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಂದಣಿಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 08258-230583 / 9731601150 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.